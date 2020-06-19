Решения "Нормандии" не выполняются: в ЕС сделали заявление по Донбассу

Киев пытается со своей стороны выполнить договоренности, а Москва тормозит процесс

Несмотря на конструктивный подход Украины к урегулированию ситуации на Донбассе, согласованные выводы "нормандского саммита" в Париже не выполняются. Более того, ситуация на фронте только ухудшается.

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Об этом говорится в заявлении Евросоюза, обнародованной во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ".

Европейцы отмечают, что уже прошло шесть месяцев с момента "нормандского саммита" в Париже, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились о ряде шагов, необходимых для выполнения Минских договоренностей, включая полное и всеобъемлющее прекращение огня.

"К сожалению, кроме продолжения действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и двух обменов пленными, мало было достигнуто, несмотря на конструктивный подход украинского руководства", – говорится в заявлении.

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В ЕС обратили внимание на ухудшение ситуации на Донбассе с каждым днем – жертв и разрушений все больше, поскольку пророссийские боевики огонь не прекращают.

"Эта негативная тенденция подчеркнула актуальность и необходимость достижения всестороннего прекращения огня, является жизненно важным условием мирного урегулирования конфликта и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявляет официальный Брюссель.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывал, почему затормозил "нормандский формат". По его словам, сейчас невозможно инициировать новую встречу "Нормандской четверки" без выполнения ранее принятых договоренностей.

Смотрите комментарий главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об итогах переговоров в "нормандском формате" 30 апреля между министрами иностранных дел:

Видео: МИД Украины

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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