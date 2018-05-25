"Решил принять твое предложение": Макрон обратился к Путину на "ты" и напомнил об Украине
Французский президент приехал в Санкт-Петербург на встречу к российскому коллеге и "удивил его"
После обращения к Владимиру Путину на "ты" от президента Украины Петра Порошенко, в таком же духе выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он в не совсем учтивой форме обратился к российскому лидеру и обсудил с ним ряд вопросов, в том числе вспомнил об Украине.
Французский президент прилетел на переговоры к российскому коллеге и встретился с ним в Санкт-Петербурге.
"Спасибо, дорогой президент, дорогой Владимир! Спасибо также тебе и твоей делегации за то, что вы нас решили принять здесь, в Санкт-Петербурге. Прошел год (с момента визита Путина во Францию – ред.), и я решил осенью прошлого года принять твое предложение приехать сюда, в Санкт-Петербург, сегодня я этому очень рад", – сказал Макрон.
Французский лидер предложил Путину среди прочего найти решение по Украине.
"Вне наших двусторонних отношений, думаю, сегодня настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень крепкие глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики, считаю, что благодаря этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, будь то, как мы представляем себе, многосторонний подход к международной политике. Стороны могут работать сообща и консолидировать силы для нахождения совместных инициатив", – сказал президент Франции.
В свою очередь Путин отметил, что нужно использовать эту встречу, чтобы полноформатно поговорить и о российско-французских отношениях. Российский лидер выразил готовность обсудить с Макроном ключевые международные вопросы, "в решении которых заинтересованы как Франция, так и Россия".
После встречи с Путиным Макрон заявил о необходимости работы "нормандского формата", а российский лидер в свою очередь заверил, что РФ готова поддерживать встречи "нормандской четверки".
Напомним, 18 мая к российскому лидеру в Сочи приезжала канцлер Германии. После переговоров Путин и Меркель сделали заявление по миротворцам на Донбассе. Лидеры стран поручили своим внешнеполитическим ведомствам еще раз предметно проработать тему учреждения миссии ООН на Донбассе.
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