Рестарт "Минска": Пристайко рассказал, зачем летал в Германию

Пристайко подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Германии

Фото: ukrinform.ru.

Украина и Германия готовы тесно сотрудничать в вопросах Минских договоренностей, а также в двусторонних вопросах. Об этом после ряда рабочих встреч в Берлине в понедельник, 27 мая, сообщил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко.

"Я встретился с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел и со своим коллегой – советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель. Обсудили, как рестартовать Минск, а также вопросы двустороннего сотрудничества", – рассказал Пристайко в комментарии Укринформу.

Он отметил, что такие встречи стали результатом договоренностей, которые были достигнуты во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с канцлером в прошлую пятницу.

"Действительно это был хороший качественный разговор, долгий, во время которого мы обсудили инициативы, которые сейчас есть у Президента Зеленского. Именно для того, чтобы их развить их в практическом русле, я был отправлен сюда. Это как раз часть договоренности двух лидеров, что их советники встретятся в ближайшее время", – повторил заместитель главы АП.

Он заверил, что Германия "безусловно будет одной из первых стран, которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована, в общем их график на ближайшую перспективу сейчас прорабатывают. Пристайко подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Германии, ту роль, которую играет в этом собственно ее канцлер. Он также подчеркнул, что телефонный разговор с Меркель была одним из первых телефонных контактов Президента, не поздравительных, а именно предметных.

Пристайко не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора по телефону между Зеленским и Меркель канцлер проинформировала президента, о чем шла речь в разговоре с Путиным.

"Давно достигнута договоренность, что ничего об Украине без Украины", – подчеркнул советник.

Переговоры с французской стороной должны состояться в ближайшее время. Разрабатываются также планы личных контактов на уровне глав МИД трех стран.

Что же касается перспектив встречи в Нормандском формате, то такая встреча на высшем уровне целесообразна лишь тогда, когда "есть готовые достижения", а не только для того, "чтобы перезапустить что-то", отметил заместитель главы АП. С целью создать базу для возможной будущей встречи будут проводиться консультации на разных уровнях – советников, министров, заместителей министров и так далее. Киев задекларировал свою готовность возобновлять работу в Минском процессе, подчеркнул Пристайко.

Накануне Зеленский встретился с представителями временной контактной группы в Минске. Президента проинформировали о деталях предыдущих переговоров.

Ранее Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.

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