Реванш Кремля: Порошенко предупредил об угрозе на выборах
Без полноправного членства в ЕС и НАТО Украина не сможет гарантировать свою независимость и безопасность, говорит президент
Президента РФ Владимира Путина не устраивает сохранение нынешней власти в Украине, которое будет означать продолжение движения Киева в Европу.
Об этом президент Петр Порошенко заявил в Черновцах на заседании Совета регионального развития.
"Мы должны видеть настоящую ставку на этих выборах. Ведь Путин не скрывает, что его категорически не устраивает результат, который означает продолжение нашего курса, выполнение нашего плана. Поэтому российская пропаганда хочет очернить и принизить в наших глазах все сделанное, расколоть наше единство", – заявил глава украинского государства.
"Продолжит ли Украина путь в ЕС и НАТО? Ведь без полноправного членства в них невозможно гарантировать независимость и безопасность и государства, и гражданина. И без членства в этих союзах наши мир и безопасность будут зависеть от милости Москвы", – добавил президент.
"Путин потому и планирует изменить власть в Украине, потому что тогда станет возможным изменение нашего курса в ЕС и НАТО. Какими бы красивыми словами это изменение ни скрывали, это будет реванш Кремля. Россия хочет разделить нас, и для этого посланцы Путина несут ложь, ненависть и раздор", – подчеркнул он.
Напомним, Порошенко в Черновцах рассказал, что станет поражением Путина в Украине .
А ранее Порошенко объяснил, почему украинцам не стоит бояться НАТО . Он напомнил, что никогда за всю историю существования НАТО не было внешнего нападения на страну-члена Альянса.
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