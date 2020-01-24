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"Ревизионизм в стиле Путина": в Румынии решили, что Украина переписывает историю

24 января, 09:46

В МИД Украины отметили, что речь идет лишь о неточном переводе слов президента

/ Фото: president.gov.ua

Министерство иностранных дел Румынии потребовало объяснений от украинской стороны по поводу перевода на английский язык отдельных слов из речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности, передает "Украинская правда".

В частности обеспокоенность румынской стороны вызвал некорректный перевод одного слова.

Речь идет о фразе. "Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии".

На англоязычной версии сайта президента слово "заняли" было переведено как "occupied", и в Румынии возмутились, что речь идет об "оккупации".

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Как пояснил посол Украины в Румынии Александр Баньков, речь идет о неточном переводе слов президента из-за чего его начали обвинять, в частности, в "ревизионизме в стиле Путина".

"Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео", – отметил Баньков, подчеркнув, что перевод уже изменили (на слово "taken").

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"Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создали ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией", – подчеркнул посол.

"Искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге она является результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций", - добавил он.

Смотрите полное видео обращения Владимира Зеленского к украинцам по случаю Дня Соборности:

Напомним, в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего румынского коллегу Клауса Йоханниса с переизбранием на пост главы государства по итогам президентских выборов.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

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