Ревизия армии: в Украине проверят всех министров обороны и руководителей Генштаба

Цель - найти тех, кто уничтожил военный потенциал страны

Ревизия армии: в Украине проверят всех министров обороны и руководителей Генштаба 2019-02-04T21:31:00+02:00 Политика Цель - найти тех, кто уничтожил военный потенциал страны

В Украине проверят всех министров обороны и руководителей Генштаба, которые занимали эти должности от 91 года и до начала российской агрессии 2014 м.

Цель – найти тех, кто уничтожил военный потенциал страны, заявил генпрокурор Юрий Луценко и привел факты.

Массовые сокращения в рядах вооруженных сил начались 2006-го и продолжались три года. Примерно тогда же состоялась едва ли не самая большая распродажа военной техники. Производство приняло Государственное бюро расследований – речь идет о статьях "злоупотребление властью" и "государственная измена".

Также Луценко рассказал, как в Украине уничтожали армию. Началось все с отказа от ядерного оружия и сокращения численности личного состава и техники.

Напомним, в Украине начали расследование хищений в ВСУ за 2004-2017 годы, в связи с чем была создана Временная следственная комиссия. Как сообщали в Раде, за 10 лет было распродано за "копейки" большое количество техники и вооружения – сотни танков, сотни БТРов, десятки вертолетов. В Раде озвучивали количество техники и суммы.

Ранее в ООН озвучили количество погибших с начала войны на Донбассе. Согласно данным, вследствие войны на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12.8 до 13 тысяч человек. Эта статистика отличается от той, которая была обнародована летом 2018 года.

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