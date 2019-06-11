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"Рейтинг доверия к Раде 4%": Зеленский выступил в Конституционном суде и ушел

11 июня, 10:39

Глава государства сообщил судьям, что народ аплодирует решению "разогнать" парламент

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Конституционного суда, который рассматривает законность его указа о роспуске Верховной Рады. после своей речи он покинул зал, чтобы никто не сомневался в отсутствии влияния на принятие решения судом.

Он выразил уважение к Конституционному суду, к Конституции Украины и судьям.

"Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение про роспуск Верховной Рады отвечает обоим этим критериям. Про соответствие духу закона свидетельствует много факторов. Граждане Украины не просто не верят Раде – рейтинг доверия 4% – народ аплодирует решению про роспуск парламента. Люди уверены, что оспаривание этого решения – это попытка народных депутатов на несколько месяцев удержаться за свои кресла, за неприкасаемость и возможность обогащения … Думаю вы примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно – и перед своим народом, и перед своими детьми, и перед всеми украинцами. Данный указ полностью отвечает букве закона", – заявил Зеленский.

В конце выступления президент передал слово своему представителю в КСУ Федору Вениславскому и покинул зал заседания для того, чтобы потом никто не сказал, что его присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением.

Новости Сегодня ведут онлайн-трансляцию рассмотрения дела в КСУ о роспуске парламента.

Напомним, 24 мая "Народный фронт" обжаловал в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске Рады. Инициативу поддержали 62 народных избранника. Они посчитали, что новый президента издал указ с "грубым" нарушением Конституции и законодательства, подав соответствующий иск в КСУ.

"Мы как народные депутаты соответствующим представлением обращаемся в Конституционный суд, чтобы он дал правовую оценку деятельности новоизбранного президента Зеленского, который совершает правовые акты с грубым нарушением Конституции и законодательства", – говорилось в заявлении.

В то же время в команде президента уверены в конституционности решения, что оно было юридически обоснованным и не нарушало Конституции. Но у Зеленского намекнули на план "Б" на случай, если роспуск Рады признают неконституционным. Представитель президента в КСУ также заявил, что президент не собирается затягивать судебный процесс по данному вопросу.

11 июня новости "Сегодня" готовят спецвыпуск о визите президента Владимира Зеленского в Конституционный суд, где будет рассматриваться вопрос конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Смотрите спецвыпуск новостей "Сегодня" на канале "Украина" в 13.00.


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Тег выступление, КСУ, Зеленский, Конституционный суд

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Источник:

Сегодня

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