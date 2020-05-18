Резников: Даже Россия не признает субъектность "ЛНР" и "ДНР"

У т.н. "ДНР" и "ЛНР" нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия. Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



По его словам, он не раз слышал в кулуарах минских переговоров, как представители России называют боевиков "наши подопечные".

"Они относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением. Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный – там очевидно… Я вам скажу, они (ОРДЛО. – Ред.) настолько не субъектны, что даже страна-агрессор не признает никакой их субъектности. Представители Российской Федерации даже в Минском процессе называют своих "приглашенных" по названиям двух городов: говорят "Донецк" и "Луганск". Все. Хотя в самом Минском тексте написано "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – сказал Резников.

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Как сообщали новости "Сегодня", Алексей Резников рассказывал, сколько Россия тратит на зарплаты в "ЛНР" и "ДНР". Люди на оккупированных территориях получают зарплаты из российского бюджета, следовательно, российским налогоплательщикам еще приходится содержать украинцев.

Отметим, что на днях прошли очередные переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции. Российская сторона снова настаивала на прямом диалоге Киева с боевиками, но ничего не получилось. Представитель РФ Борис Грызлов даже "обиделся" на Украину после переговоров в ТКГ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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