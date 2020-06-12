Резников: Минские соглашения нужно модернизировать

Украина намерена модернизировать Минские договоренности, если Россия не проявит желания их выполнять. Однако Киев не собирается из них выходить, поскольку от этих практически не работающих соглашений есть польза. Об этом рассказал во время онлайн дискуссии "Минский тупик: могут ли Украина и Запад выработать альтернативу?" вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

На Западе понимают, что нынешние Минские соглашения не соответствуют реалиям и их нужно менять, чтобы продвинуться в урегулировании конфликта.

"Сегодня мы делаем все, чтобы доказать, что Украина делает максимальные шаги, чтобы попытаться выполнить "Минск", если Россия действительно готова это пробовать, а если нет – соответственно, придется принимать другое решение, в том числе для этих Минских соглашений, которые как минимум подлежат модернизации. Я хочу напомнить всем участникам сегодняшнего общения, что даже госпожа Меркель, как лидер Германии, одного из наших партнеров по "Нормандии", в своем обращении после встречи четырех лидеров в Париже сказала, что Минск "не является высеченным на камне". То есть, понимание, что "Минск" сегодня не современный, Минские соглашения не соответствуют реалиям, я думаю, это понятно всем", – сказал Резников.

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По его мнению, "минский документ" является ничтожным с точки зрения международно-правового договора, поскольку соглашения не были легитимизированы ни Верховной Радой Украины, ни Госдумой РФ. Он объяснил, что Украина могла бы выйти из соглашений хотя бы потому, что истек их срок действия.

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"Последние даты, там записаны, это 2015 год. То есть, условно говоря, 31 декабря 2015 года "Минск" завершен. Но, ввиду того, что и Советом безопасности ООН были приняты Минские соглашения и поддержан этот процесс, ввиду того, что Минск считается дитем "нормандского формата" ... На сегодняшний день мы все равно пока остаемся сторонниками попробовать все возможное для того, чтобы завершить войну, используя "Минск", как площадку. И вот только даже ради этой площадки взаимного освобождения удерживаемых лиц уже стоит сохранить эту Трехстороннюю контактную группу, поскольку другой площадки контакта с Российской Федерацией, при посредничестве ОБСЕ, у нас пока, к сожалению, нет. Мы сделаем все, чтобы модернизировать этот процесс", – заявил Резников.

Отметим, что ранее Киев выражал недовольство последовательностью пунктов, записанных в документе. Украинская сторона хочет, чтобы, например, вопрос передачи контроля Украине над границей выполнялся в первую очередь, а потом проведения выборов в ОРДЛО. Резников рассказывал, как Киев планирует изменить соглашения по Донбассу.

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В свою очередь президент РФ Владимир Путин отреагировал на планы Киева изменить "Минск" и назвал свои условия по Донбассу. Он отметил, что его насторожили слова украинской стороны по Минским соглашениям.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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