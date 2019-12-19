Резников объяснил, при каком условии закончится конфликт на Донбассе

Путин продолжает отрицать присутствие своих войск на украинской земле, но не хочет отдавать контроль над границей

Алексей Резников. Фото: facebook.com/alex.reznikoff

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Конфликт на Донбассе закончится тогда, когда Украина возьмет под свой контроль границу в части Луганской и Донецкой областей. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников на брифинге.

Журналист ему сообщил, что президент России Владимир Путин не признает военную технику на Донбассе иностранной и называет ее украинской, тем самым открещиваясь от участия в конфликте. На это переговорщик от Украины объяснил, при каком условии можно будет считать военный конфликт завершенным.

"Полное завершение международного военного конфликта, то есть – мир, означает, что Украина берет полностью контроль над всей суверенной территорией, которая признана международным сообществом. Полностью над всеми границами. И там (на Донбассе) не может быть никакой иностранной техники, войск, наемников и прочего", – сказал Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", на ежегодной большой пресс-конференции Путин назвал условия передачи Украине контроля над границей. Хозяин Кремля снова настаивает на очередности выполнения договоренностей, как они записаны в Минских соглашениях.

Напомним, недавно в Париже после "нормандских переговоров" на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявлял, что у него с Путиным разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы. По его словам, он пытался договориться о передаче контроля над границей до выборов, а российский лидер ссылался на договоренности, которые были подписаны три года назад другим украинским президентом.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно данным ООН, по состоянию на 15 ноября 2019 года общее количество смертей гражданских лиц в результате конфликта составило, по меньшей мере, 3,3 тыс. человек (1,8 тыс. мужчин, 1,5 тыс. женщин, 147 детей. Отметим, что в Минобороны Украины заявляли о 240 погибших детях. Число раненных гражданских лиц превышает семь тысяч человек. С середины апреля 2014 года около 50 тысяч домов гражданского населения были повреждены или разрушены в результате боевых действий.

В МИД Украины отмечают, что всего за время войны пострадали более 40 тысяч человек, из них более 14 тысяч – погибшие, 1,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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