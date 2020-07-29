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Резников отреагировал на возможное назначение Кравчука в ТКГ

29 июля, 17:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Президент Украины сейчас размышляет, кого назначить главным переговорщиком по Донбассу

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что был бы рад, если бы первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук вошел в переговоры по Донбассу.

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Об этом он рассказал "Украинской правде".

В первую очередь он выразил сожаление, что Леонид Кучма уходит с должности главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

"Но я буду рад, если будет назначен первый президент Леонид Кравчук. Мне будет очень комфортно работать рядом и еще это даст время для работы в правительстве. Я бы хотел, чтобы во главе был кто-то из патриархов. Убежден, что так лучше для "минского процесса". И такая моя рекомендация была бы. Надо мной нужен кто-то седовласый (возможно, намек на Кравчука, поскольку он седовласый)", – сказал замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

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Как сообщали новости "Сегодня", 28 июля стало известно, что Леонид Кучма покидает пост главы украинской делегации в ТКГ. Также отмечалось, что он еще несколько месяцев назад просился на покой. Президент Владимир Зеленский назвал имена, кто может заменить Кучму. Как раз среди главных кандидатов оказались Резников и Кравчук. Однако пока этот вопрос обсуждается и решение не принято. Глава государства рассказал, каким должен быть главный переговорщик от Украины в ТКГ.

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Выход Кучмы из переговоров по Донбассу уже прокомментировали в России. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов считает, что именно второй президент Украины является главным архитектором минских переговоров и внес серьезный вклад в урегулирование конфликта.

Напомним, в сентябре 2018 года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности. Однако 3 июня 2019 года Зеленский снова подключил его к переговорам. Смотрите на видео, как это было:

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леонид кравчук Алексей Резников ТКГ

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