Резников рассказал детали обмена пленными с "Л/ДНР"

Все 20 украинцев, которых освободили из плена в ОРДЛО, направлены на обсервацию под охраной

В рамках гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Украина передала имена порядка 200 человек, которых мы просим вернуть. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Сегодня в рамках первого в этом году обмена пленными Украина вернула 20 человек, которых незаконно удерживали в ОРДЛО. Все они направлены на обсервацию.

"Напомню цифры. Десять человек было перемещено в Донецкой области сегодня с утра, и девять украинцев в результате обмена мы забрали на нашу подконтрольную территорию. Один отказался быть перемещенным – могло быть 11 в ту сторону. Таким образом, баланс такой: девять туда, десять сюда и один остался. В Луганской области 11 наших украинцев вернулись домой. И только четверо было перемещено туда, хотя запрошено было семь. То есть, трое человек отказались быть перемещенными на оккупированную территорию Луганщины. Таким образом, математика следующая: 20 украинцев мы забрали из плена, 14 запрошенных лиц отдали туда и четверо отказались быть перемещенными и остались в Украине. Все 24 человека направлены для обсервации, под охраной, в специально предназначенное место. Все это происходило под контролем и наблюдением представителей Красного креста, гуманитарной миссии ООН, ОБСЕ и консула РФ", – рассказал Алексей Резников.

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По его словам, переговоры по следующим этапам обмена будут продолжаться.

"В рамках гуманитарной подгруппы ТКГ Украина передала порядка 200 человек, которых мы просим вернуть. Соответственно, следующий этап переговоров на следующей неделе в среду 22 апреля – плановое заседание ТКГ. Гуманитарная группа, наверное, будет обсуждать это перед заседанием ТКГ. Следующий этап – следующая борьба за каждого украинца", – подытожил вице-премьер.

Полную версию интервью с Алексеем Резниковым читайте в субботу утром.

Как сообщали новости "Сегодня", на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": укринской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ еще раньше).

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В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. В то же время Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. В то же время Денисова рассказала, куда отправят сегодняшних освобожденных украинцев.

Что говорил Зеленский об обмене пленными:

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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