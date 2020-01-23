Представитель Украины в Минске рассказал, как Киев планирует изменить соглашения по Донбассу

Украина намерена пересмотреть Минские договоренности, заключенные в 2015 году

Алексей Резников. Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Киев настаивает на изменении Минских соглашений в вопросе очередности выполнения пунктов документа – чтобы вопрос передачи контроля Украине над границей выполнялся прежде проведения выборов в ОРДЛО.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе в Трехсторонней контактной группы Алексей Резников, передает "НВ".

"Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время "нормандского саммита" президентом Зеленским, <...> что как минимум в части (вопроса контроля над границей) Минские соглашения подлежат пересмотру", – заявил он.

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Переговорщик считает, что "Минск" должен выполняться в следующей последовательности:

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разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

установление режима полной тишины;

вывод всех НВФ с территории Украины;

установление украинского контроля над восточной границей;

проведение выборов.

"Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. <...> Украинская делегация будет настаивать, что, как минимум, в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление", – добавил Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях и министр обороны Андрей Загороднюк высказывался в подобном ключе. Он отметил, что Киев согласен с Минскими соглашениями, кроме одного важного момента – нельзя проводить выборы на Донбассе, не имея контроля над границей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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