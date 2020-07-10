Резников рассказал, кто может изменить Минские соглашения

Он отметил, что "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате

Украина продолжает активно работать в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), но настаивает на необходимости пересмотра Минских соглашений. Ряд пунктов Минских соглашений от февраля 2015 года не соответствуют сегодняшним реалиям. Однако любые решения касательно будущего минских переговоров могут принимать только лидеры "Нормандской четверки".

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Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина.

По словам Резникова, решение о том, что Минск "родился" было принято на уровне "нормандского формата", соответственно только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения связанные с Минском.

"ТКГ – это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами "нормандского формата", – подчеркнул Резников.

Также он отметил, что "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате, если на это согласятся лидеры стран-участниц, уточнив, что консультации реалистично провести в сентябре после выполнения обязательств саммита в Париже. Но только "при наличии взаимной воли всех участвующих в этом процессе".

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Резников убежден, что ряд пунктов Минских соглашений от февраля 2015 года не соответствуют сегодняшним реалиям. По его словам, в документе обозначены уже неактуальные даты выполнения договоренностей, линия разграничения, и порядок проведения выборов в ОРДЛО до возобновления контроля Украины над своей границей.

"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", – добавил он.

Напомним, ранее главы администрации президента РФ Дмитрий Козак дал понять, что слова представителя Киева в контактной группе Алексея Резникова о необходимости модернизации Минских соглашений Москва готова использовать как повод для срыва переговоров по Донбассу.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает (по версии Москвы) выход Украины из Минских соглашений, а следовательно и из минского и "нормандского" форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", - заявил он.

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В свою очередь, Алексей Резников считает такую реакцию Козака "дипломатическим ответом" на инцидент с высказыванием Бориса Грызлова на заседании Трехсторонней контактной группы. Представитель РФ заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства".

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Украинская сторона хочет понять, что стоит за высказываниями Грызлова.

"Грызлов сделал что-то вне минского процесса, его риторики и вокабуляра, это понятно прекрасно и российской стороне. Поэтому они ищут обьяснение на дипломатическом уровне. Мало того мы официально попросили их дать свою позицию: подтвердить или опровергнуть то, что видимо сгоряча сказал Грызлов на заседании ТКГ. И сейчас они используют ту же риторику в отношении моего заявления", - объяснил вице-премьер.

Он также отметил, что на сегодня Украина подтверждает свою приверженность Минским соглашениям и активно пытается их реализовать. В качестве примера глава Минреинтеграции назвал то, что 10 июля украинская сторона в ТКГ подала списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Резников также уточнил, что на сегодня Украина работает с "Минском", эта площадка необходима как минимум для гуманитарных целей.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. Среди прочего Украина в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от оккупантов. В свою очередь представитель оккупированных территорий Донецкой области в ТКГ Денис Казанский рассказал о новых требованиях Кремля по Донбассу.

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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