Резников рассказал, кто от ОРДЛО сможет участвовать в переговорах по Донбассу

Украинская сторона намерена подключить к переговорному процессу в Минске представителей ОРДЛО, которые имеют общественную и юридическую легитимность. Эти люди должны иметь общественное признание, и это могут быть даже чиновники, которые были избраны в местные органы власти на Донбассе еще до войны. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, это будут люди тех родов деятельности, которые легко "замерить": священники, правозащитники, журналисты, юристы, активисты, представители культуры, спорта. Он уточнил, что это должны быть люди, которые жили на территориях, которые сейчас оккупированы.

"При принятии решения главой делегации или президентом Украины должно быть ощущение, что у этих людей есть и общественная легитимность, и общественное признание. Очень важно, чтобы это доверие было, конечно, у жителей Донбасса с обеих сторон линии соприкосновения. Но и при этом необходимо понимание, что нам необходима безопасная реинтеграция. То есть если это безопасно для целостности страны, если это безопасно для ее государственного устройства, спокойствия и стабильности", – сказал Резников.

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Вице-премьер также не исключил вариант привлечения в Трехстороннюю контактную группу избранных на законных выборах в 2010 году мэров, глав местных советов, если они будут соответствовать критерию общественной легитимности.

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"У нас с точки зрения государственного управления существует принцип преемственности и непрерывности власти. И все эти советы до сих пор легитимны. У них всех есть представительский мандат, и он не закончился. Все эти люди могут продолжать выполнять свои обязанности до проведения новых законных местных выборов и избрания новых представителей местной власти", – пояснил он.

Резников добавил, что, приглашая со своей стороны представителей ОРДЛО в ТКГ, украинская сторона не будет учитывать мнение России по этому поводу.

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Ранее Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, как Украина отреагирует на возможное появление боевиков ОРДЛО в Минске в рамках Консультативного совета. Он напомнил позицию украинской стороны: участниками Консультативного совета не могут быть боевики, военные, представители оккупационного режима и лица, которые не являются представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей с точки зрения гражданского общества.

Алексей Резников Видео: Сегодня

Отметим, на днях прошли очередные переговоры Трехсторонней контактной группы о Донбассе в режиме видеоконференции. Российская сторона снова настаивала на прямом диалоге Киева с боевиками, но ничего не получилось. Представитель РФ Борис Грызлов даже "обиделся" на Украину после переговоров в ТКГ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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