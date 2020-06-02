Резников рассказал, могут ли США и Британия подключиться к переговорам по Украине

Чиновник считает, что к переговорам могут подключиться и другие большие страны

В Украине задумываются над привлечением к урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма участников Будапештского меморандума – США и Великобритании и возможном создании новой переговорной площадки. Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Я не вижу Будапештский меморандум сегодня, как существующую площадку, которая точно сработает. Я его вижу, как повод для начала консультаций со странами, которые являются участниками меморандума, которые гаранты нашей территориальной целостности, кроме России – она уже нарушила, она перестала быть гарантом и стала агрессором. Остаются две страны-подписанты (США и Британия), и две страны, которые присоединились (Китай и Франция). А в случае, если мы придем к согласию, что мы действительно имеем право требовать помощи – военно-технической и другой – то это создание новой площадки", – сказал он.

Резников привел в пример Минские соглашения, в которых не фигурируют Франция и Германия, но они являются странами-партнерами в "нормандском формате", который, по сути, породил эти соглашения.

"Поэтому это не препятствует в случае политической воли и согласия наших стратегических партнеров США, Великобритании", Франции и Германии, других стран, желающих присоединиться к этому, создать новую площадку", – резюмировал вице-премьер.

Отметим, что страны-гаранты по Будапештскому меморандуму не защитили Украину от российской агрессии, а сама Россия грубо нарушила договоренности. Тем не менее экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук четко разъяснил, почему США не защищают Украину от России. По его словам, согласно документу, ни к американцам, ни к другим странам-гарантам не может быть претензий.

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Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, США, Великобритания и Россия. Взамен на то, что Киев отказался от ядерного оружия, другие три страны – США, Британия и РФ – обязались гарантировать Украине безопасность и территориальную целостность.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказывал в интервью сайту "Сегодня", был ли ошибкой для нашей страны Будапештский меморандум. Смотрите видео:

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