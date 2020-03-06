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Резников рассказал, сколько времени займёт разделение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий

6 марта, 21:31

Елена Кузьмич

«Создать новое министерство - от шести месяцев до года», - заметил Резников

Разделение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц может длиться до года.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Создать новое министерство – от шести месяцев до года. Есть юридические возможности – и вы знаете, я как юрист – которые уже отработаны. На среду на заседание правительства будет представление соответствующего проекта решения, которым, я думаю, мы сможем сделать так, чтобы Министерство ветеранов работало уже максимально быстро, и Министерство оккупированных территорий. Никто не пострадает – ни программы, ни люди, ни наши партнеры, никто не должен переживать", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий для добровольцев.

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Напомним, что 4 марта парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

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Донбасс ветераны министерство Украина оккупированные территории

Источник: Интерфакс-Украина

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