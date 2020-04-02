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Резников: Создание Консультативного совета в Минске будет зависеть от Зеленского и Путина

2 апреля, 17:20

Сергей Мартынец

В Украине политики призывают отказаться от этой идеи

Решение о создании Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы, который уже окрестили "прямыми переговорами с боевиками", вызвало большой резонанс в стране. Однако окончательное решение о внедрении этого органа будет за лидерами "Нормандской четверки", в том числе за президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который является еще и представителем Украины в политической подгруппе ТКГ.

По его словам, создание Консультативного совета нужно для интенсификации переговоров о Донбассе.

"Идея создания Консультативного совета признана ТКГ 11 марта целесообразной, но ее создание возможно при условии согласования в режиме "нормандского формата". Если участники "нормандского формата" принципиально говорят "да", тогда уже запускается процесс обсуждения, каким образом стороны должны избирать своих представителей для участия в этом Консультативном совете. После этого ТКГ утвердит порядок отбора", – сказал Резников.

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Вице-премьер подчеркнул, что формирование этого нового органа будут обсуждать Украина и Россия как стороны военного конфликта, а также ОБСЕ в качестве посредника.

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Как сообщали новости "Сегодня", глава Офиса президента Андрей Ермак четко заявлял, что не будет никаких прямых переговоров с боевиками. Он напомнил, что в рамках принятых в 2015 году Минских соглашений Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, в частности конституционную реформу в части децентрализации и вопрос выборов, с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ. Речь идет не о боевиках в Консультативном совете, а о жителях оккупированных территорий, переселенцах, которых хотят ввести в этот новый орган.

В то же время уже десятки "слуг народа" обратились к Зеленскому из-за угрозы прямых переговоров с "ЛДНР". Народные депутаты опасаются, что создание Консультационного совета нарушит позицию Киева.

Вопрос создания Консультативного совета в рамках ТКГ и возможных переговоров с ОРДЛО был подробно обсужден в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин переговоры в Минске Алексей Резников ТКГ

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