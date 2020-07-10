Выборы на Донбассе пройдут по специальному закону – Резников

Выборы на Донбассе состоятся при определенных условиях – гарантия безопасности и деоккупация территорий. Но при этом они будут внеочередными и пройдут по специальному закону.

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Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Он объяснил, что выборы в ОРДЛО не зависят от назначения Верховной Радой проведения местных выборов в стране. На Донбассе они пройдут только при условии вывода российских войск, возвращения Украине контроля над границей и обеспечения проведения выборов по законам Украины и в безопасных условиях.

"Если внимательно прочесть текст Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то там сказано, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом. Идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления (в ОРДЛО. – Ред.). Если мы вернемся к закону, который еще иногда называют законом об "особом статусе", принятому прошлой каденцией Верховной Рады и продленному до 31 декабря нынешним созывом, то в нем, в том числе, есть ссылка на необходимость принятия закона об особенностях выборов там (в ОРДЛО. – Ред.)", – сказал Резников.

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По его словам, если Верховная Рада примет соответствующий закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, то там избирательная кампания будет длиться 60 дней (а не 90, как при очередных выборах). Он отметил, что Киев хотел бы провести выборы на Донбассе 25 октября, как по всей стране, но в ОРДЛО это возможно только после обеспечения условий безопасности.

"В данном случае это: вывод иностранных войск, разоружение, демобилизация всех незаконных воинских и не воинских вооруженных формирований, установление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей, возможность проведения мониторинговой миссии со стороны БДИПЧ ОБСЕ, соблюдение Копенгагенского стандарта проведения выборов и законов Украины", – резюмировал Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно секретарь Совета национально безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что выборы на Донбассе сейчас невозможны.

Ранее президент Владимир Зеленский тоже озвучивал свою позицию по выборам на Донбассе. Смотрите его выступление в одном из выпусков программы "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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