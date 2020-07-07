Резников заявил, что Россия не ставила ультиматум об особом статусе Донбасса

Украинская сторона вновь пояснила, что в Конституции Украины не может быть особых статусов

На встрече советников лидеров государств Нормандского формата, которая состоялась 3 июля в Берлине, российская сторона не ставила ультиматумов Украине, а украинская делегация вновь пояснила, что в Конституции Украины не может быть никаких "особых статусов".

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Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников, в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я свидетель, что никаких ультиматумов в течение 11 часов я лично не услышал и не увидел. Ультиматумов не было. Обсуждение и вопросы, а как вы планируете выполнять пункт 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в котором речь идет о правовых аспектах урегулирования конфликта, где речь идет о принятии ряда законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательство в 2014 году принять. Мы им в очередной раз рассказали, что никакого "особого статуса" в Конституции Украины быть не может", - сказал он.

Он уточнил, что вопрос децентрализации и особенностей местного самоуправления являются различными нормативно-правовыми актами.

Резников указал, что в Минском процессе может обсуждаться только проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации.

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Ранее Резников заявил, что Россия готова идти на уступки по Донбассу. Например, по его словам, компромиссы могут быть по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых КПВВ, открытию пропуска в Донецкой области, который снова закрыт с стороны боевиков.

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