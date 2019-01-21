Резолюция ПАСЕ по Азову: как покажет себя фактор давления на Россию

Резолюция ПАСЕ в очередной раз даст четкую оценку политике Российской Федерации

Фото: Getty Images

Резолюция ПАСЕ по Азову: как покажет себя фактор давления на Россию Людмила Грубник //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59c/b9d/5c459cb9de10a.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59c/b9d/5c459cb9de10a.jpg 2019-01-21T12:35:00+02:00 Политика Резолюция ПАСЕ в очередной раз даст четкую оценку политике Российской Федерации

Резолюция по ситуации в Азовском море и в Керченском проливе, которая будет рассматриваться на срочных дебатах в ПАСЕ в Страсбурге 24 января, в очередной раз привлечет внимание общественности к Азовскому кризису. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, этот документ подтвердит поддержку европейскими странами украинской позиции относительно ситуации в Азовском море.

"Такого рода резолюции имеют воздействие как факт проявления общественного мнения и некой коллективной позиции западного мира. В этом смысле эта резолюция не приведет к каким-то прямым и быстрым последствиям, но она очень важна в плане общеполитического давления на Россию. Если бы не было такой консолидированной позиции Запада, то Россия просто бы игнорировала мнение Украины, европейских стран. Такие резолюции оказывают внимание на общественное мнение, являются его проявлением и оказывают внимание на переговорный процесс. Это значимый фактор давления на Россию", – говорит Фесенко.

Хотя резолюция и будет носить лишь рекомендательный характер, но она в очередной раз даст четкую оценку политике Российской Федерации, считает политолог Олеся Яхно-Белковская.

"Это очень важно, хотя этим и нельзя воспользоваться как прикладным инструментом. Такие рекомендации влияют на формирование общего фона, на отношение к Российской Федерации уже в других плоскостях. Важно привлекать внимание к ситуации в Керченском проливе и в Азовском море, которую хочет Россия в одностороннем порядке использовать и полностью лишить присутствие там Украина", – соглашается с коллегой Яхно-Белковская.

Но в очередном обсуждении темы Азовского кризиса важно не вестись на уловки России, которая может выбивать хотя бы формального признания мировым сообществом российского статуса Крыма.

"Что мы сейчас видим? Путин согласился на то, чтобы пустить в Керченский пролив представителей Германии и Франции и демонстрирует некую гибкость, готовность договариваться по вопросу Азовского моря. Правда, есть ловушки. Россия любит такие комбинации, когда они готовы идти на встречу, искать компромиссы, но только на своих условиях. В данном случае ловушка состоит в том, чтобы принудить Украину и Евросоюз хотя бы к формальному признанию российского статуса Крыма. Это проблема", – добавляет Владимир Фесенко.

Как сообщалось, в ПАСЕ поддержали смягчение санкционных правил для России. Согласно принятому решению, делегаций стран-участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета.

В свою очередь Арьев заявил, что беспокоится не о чем в связи со смягчение санкций ПАСЕ против России. Политик растолковал, что теперь будет дальше с Россией в организации и какие могут быть действия и последствия.

Вы сейчас просматриваете новость " Резолюция ПАСЕ по Азову: как покажет себя фактор давления на Россию". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...