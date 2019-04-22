Результаты голосования: первые эмоции и обещания Зеленского и Порошенко

А штабе Зеленского озвучили планы, а Порошенко готов подставить плечо

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Перенести Администрацию президента подальше от центра города и сократить ее штат. Начать мощную информационную войну, чтобы завершить огонь на Донбассе и поехать во все области Украины – в штабе Владимира Зеленского озвучили первые обещания.

Петр Порошенко в свою очередь признал подсчеты экзит-полов и поздравил оппонента с победой.

Какие были первые эмоции в ночь выборов – смотрите в сюжете телеканала "Украина".

В то же время, на том же месте. В выставочном центре "Парковый" и "Художественном арсенале", как и в первый тур выборов, – штаб главных кандидатов в президенты. Ждать результатов выборов здесь начали еще с обеда. Для гостей штаба Владимира Зеленского подготовили закуски, печенье, напитки на любой вкус. У Петра Порошенко угощали щедро, но без алкоголя.

Сотни журналистов, десятки прямых включений и телеканалы со всего мира. Чтобы гости штаба Зеленского не скучали, установили настольные игры. Еще пригласили диджея: тот играл известные хиты.

У Порошенко – ограничились фоновой музыкой.

Всего в обоих штабах атмосфера была спокойная и непринужденная. Ближе к вечеру сюда съехались представители и сторонники кандидатов. Владимир Зеленский приехал в штаб за 5 минут до завершения голосования. Зашел с женой, под сингл сериала, где сам играл президента.

До 20:00 – от Зеленского никаких речей. Он взволнован, но улыбающийся. Все ждут результатов экзит-полов. И вот – последние секунды.

Около 73 процентов – за Владимира Зеленского по экзит-полами. По иронии судьбы, как позже скажет сам, первое видеообращение на НСК Олимпийском Зеленский записал именно у 73 сектора. В зале – овации, хлопушки и первая реакция кандидата.

"Спасибо кварталу 95. Правда, что я увидел – может теперь называться квартал 73. Спасибо правоохранителям за честную службу, спасибо СБУ за то, что держали меня в тонусе. Спасибо всем нашим военным и волонтерам за то, что вы храните Украины. Спасибо всем журналистам, спасибо всем украинцам, которые меня поддержали. Спасибо всем украинцам, которые сделали другой выбор", – заявил лидер президентской гонки Владимир Зеленский.

Петр Порошенко вышел к журналистам в 20:15. Тоже с женой и под громкие аплодисменты всех присутствующих. Речь начал цитатой британского политика Уинстона Черчилля: "Никогда не сдавайся - ни в малом ни в значительном!"

Выборы прошли честно, отметил Порошенко, и он гордится тем, что защитил право украинского народа на свободное волеизъявление. Признал первые результаты экзит-полов и поздравил Владимира Зеленского с победой.

"Результаты экзит-полов очевидны и дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Сделать так, как принято в цивилизованных демократичных странах", – сказал президент Украины Петр Порошенко.

Жены политиков слова не брали. Елена Зеленская все время улыбалась. Марина Порошенко наоборот – была серьезной и сдержанной.

Завершили свои выступления кандидаты на положительных нотах. Владимир Зеленский – обещаниями, которые, говорит, точно не будут пустыми.

"Я обещаю, что никогда не подведу вас всех. И напоследок. Пока я еще не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам пост советского союза: посмотрите на нас – все возможно", – рапортовал Зеленский.

Петр Порошенко заверил – из политики не уйдет. В его планах защищать выбранное украинцами европейское направление. Оппонентам уже пообещал – те будут иметь чрезвычайно сильную оппозицию.

"Я хочу подчеркнуть, чтобы никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готовы подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО. И между объявлением результатов выборов и инаугурацией я готов тратить любое время для того, чтобы помочь новому президенту войти в курс дел", – заявил Порошенко.

Позже Зеленский сказал – первое, что сделает на посту президента: поедет по Украине, чтобы самому услышать и увидеть проблемы украинцев.

Тем временем, в Раде уже выдвинули требования Зеленскому.

Напомним, второй тур президентских выборов в Украине состоялся 21 апреля. После завершения голосования действующий президент Петр Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента Владимира Зеленского. При этом он добавил, что остается в политике.

Центральная избирательная комиссия подсчитала 98,31% протоколов, согласно которым Зеленский набрал 73,16% голосов, а Порошенко – 24,52% голосов.

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