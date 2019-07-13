Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости политики

Результаты работы Рады: декоммунизация, курс в НАТО и 2500 законодательных актов

13 июля, 14:03

В Украине подвели итоги работы парламента – цифры и факты – новости Украины


В Верховной Раде восьмого созыва состоялось 580 пленарных заседаний, которые, однако, нередко проходили в полупустом зале.

Однако депутаты приняли более 2500 законодательных актов. Почты тысяча из них стали законами.

За время своей работы Рада восьмого созыва дала старт антикоррупционной, медицинской, пенсионной и правоохранительной реформам.

Парламент запустил децентрализацю и декоммунизацию. Депутаты закрепили в Конституции движение Украины в ЕС и НАТО и изменили Избирательный кодекс: отменили мажоритарку и открыли партийные списки.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок, и только с n-й попытки набрали необходимое количество голосов.


После рассмотрения более четырех с половиной тысяч поправок и неоднократных возвращений к голосованию уходящему парламенту удалось "наскрести" 230 голосов в поддержку проекта. Теперь слово за президентом: очевидно, что его вето (в случае наложения такового) нынешняя Верховная Рада преодолеть не успеет, да и не сможет. А будущая – вряд ли захочет. Читайте подробней в материале "Сегодня", кто остался в выигрыше от принятого Кодекса и что он предполагает.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, НАТО, Верховная Рада, депутаты, парламент, реформа, избирательный кодекс

Вы сейчас просматриваете новость " Результаты работы Рады: декоммунизация, курс в НАТО и 2500 законодательных актов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Журналисты "Сегодня" выяснили реальные заработки депутатов в Раде

Сегодня, 13:30

Избранникам могут платить за лоббирование законов и поддержку кандидатур

Зеленский ответил на петицию о сокращении количества депутатов Рады

Вчера, 15:48

Сокращение количества нардепов требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода, отметил глава государства

80-летняя россиянка оказалась серийным убийцей

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем

АМКУ рекомендует мобильным операторам изменить 4-недельные тарифы

"Зачем столько фотошопа": Каменских возмутила сеть свадебным фото

Украинская ответочка России

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка

Как Ибрагимович открыл бутылку ногой. Кажется, он не напрягался

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Электрочайники нового поколения по акции

15 красавиц российского кино

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Сегодня, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

11 июля, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

11 июля, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

Что лечит калина в организме человека

Без химии: 10 народных средств от комаров
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь