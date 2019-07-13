Результаты работы Рады: декоммунизация, курс в НАТО и 2500 законодательных актов

В Украине подвели итоги работы парламента – цифры и факты – новости Украины

В Верховной Раде восьмого созыва состоялось 580 пленарных заседаний, которые, однако, нередко проходили в полупустом зале.

Однако депутаты приняли более 2500 законодательных актов. Почты тысяча из них стали законами.

За время своей работы Рада восьмого созыва дала старт антикоррупционной, медицинской, пенсионной и правоохранительной реформам.

Парламент запустил децентрализацю и декоммунизацию. Депутаты закрепили в Конституции движение Украины в ЕС и НАТО и изменили Избирательный кодекс: отменили мажоритарку и открыли партийные списки.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок, и только с n-й попытки набрали необходимое количество голосов.

После рассмотрения более четырех с половиной тысяч поправок и неоднократных возвращений к голосованию уходящему парламенту удалось "наскрести" 230 голосов в поддержку проекта. Теперь слово за президентом: очевидно, что его вето (в случае наложения такового) нынешняя Верховная Рада преодолеть не успеет, да и не сможет. А будущая – вряд ли захочет. Читайте подробней в материале "Сегодня", кто остался в выигрыше от принятого Кодекса и что он предполагает.

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