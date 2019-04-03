Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Новости политики

Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал – замглавы ЦИК

Сегодня, 22:11

Радченко надеется, что даже если такие судебные процессы и будут, то суды будут работать оперативно

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel.
Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал – замглавы ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/469/4f6/5ca4694f6a9a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/469/4f6/5ca4694f6a9a5.jpg Политика Радченко надеется, что даже если такие судебные процессы и будут, то суды будут работать оперативно

Результаты первого тура выборов президента Украины по округам и участкам в судах пока никто из кандидатов не обжаловал, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко.

"Пока что, по состоянию на сегодня, информация о судебных обжалованиях результатов голосования по округам и участкам, к нам не поступала. Если такие заявления, жалобы будут, и они будут удовлетворены судами, то, конечно, это остановит установления результатов выборов в пределах Украины", – сказал он журналистам в среду.

Радченко надеется, что даже если такие судебные процессы и будут, то суды будут работать так же оперативно, как и ЦИК.

"И мы успеем сделать все процедуры, предусмотренные законом, для того, чтобы повторное голосование было организовано надлежащим образом и в сроки, предусмотренные законом", – отметил он.

Согласно закону, ЦИК Украины до 10 апреля должна установить результаты выборов президента Украины, которые прошли 31 марта.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 99,99% протоколов, подсчитав 18 893 393 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.


Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 477 голосов).

Действующий президент Петр Порошенко набирает 15,95% (3 014 281 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 043 голосов). 

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, ЦИК, избирательные участки, выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал – замглавы ЦИК". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы

В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Олег Винник откровенно рассказал о личной жизни

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Сегодня, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

Собака откусила мальчику руку и съела ее

Может быть много сюрпризов: Айвазовская о 2-ом туре выборов