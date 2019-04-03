Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал – замглавы ЦИК

Радченко надеется, что даже если такие судебные процессы и будут, то суды будут работать оперативно

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

Результаты выборов президента по округам и участкам в судах пока никто не обжаловал – замглавы ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/469/4f6/5ca4694f6a9a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/469/4f6/5ca4694f6a9a5.jpg 2019-04-03T22:11:57+03:00 Политика Радченко надеется, что даже если такие судебные процессы и будут, то суды будут работать оперативно

Результаты первого тура выборов президента Украины по округам и участкам в судах пока никто из кандидатов не обжаловал, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко.

"Пока что, по состоянию на сегодня, информация о судебных обжалованиях результатов голосования по округам и участкам, к нам не поступала. Если такие заявления, жалобы будут, и они будут удовлетворены судами, то, конечно, это остановит установления результатов выборов в пределах Украины", – сказал он журналистам в среду.

Радченко надеется, что даже если такие судебные процессы и будут, то суды будут работать так же оперативно, как и ЦИК.

"И мы успеем сделать все процедуры, предусмотренные законом, для того, чтобы повторное голосование было организовано надлежащим образом и в сроки, предусмотренные законом", – отметил он.

Согласно закону, ЦИК Украины до 10 апреля должна установить результаты выборов президента Украины, которые прошли 31 марта.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 99,99% протоколов, подсчитав 18 893 393 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 477 голосов).

Действующий президент Петр Порошенко набирает 15,95% (3 014 281 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 043 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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