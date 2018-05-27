"РФ несет прямую ответственность за конфликт": Волкер сделал заявление по Донбассу

Сегодня, 15:54

 "ДНР" и "ЛНР" находятся под прямым контролем Москвы, сказал американский дипломат

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер продолжает заявлять, что на Донбассе идет "горячая" война и указал на эскалацию ситуации на фронте.

Об этом он говорил на брифинге международным журналистами, находясь в Лондоне, передает Крым.Реалии.

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ ‒ семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", ‒ сказал он.

Он пожаловался, что конфликт на Донбассе "часто исчезает с первых полос газет", но он должен решаться срочно.

"Нет здесь никакой двусмысленности. Силы (которые противостоят Украине ‒ ред.) находятся под прямым командованием и контролем России. И два политических образования (т.н. "ДНР" и "ЛНР" ‒ ред.) полностью содержатся Российской Федерацией с того времени, как они были образованы, включая финансирование. Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот конфликт", ‒ подчеркнул американский дипломат.

На днях Волкер рассказывал, что миротворцы ООН должны заменить российские войска на Донбассе. Спецпредставитель США суверен, что прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины зависит от Путина.

Напомним, вовремя визита в Украину президент Эстонии также делала заявление по Донбассу, сказав, что там нет замороженного конфликта, а есть горячая фаза войны.
Россия, война, Донбасс, конфликт, ДНР, ЛНР, Волкер

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