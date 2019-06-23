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РФ преследует религиозные меньшинства в Крыму и на Донбассе – Госдеп

23 июня, 00:45

Управляемые Россией силы продолжают оккупировать религиозные сооружения религиозных меньшинств

Майкл Помпео. Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Майкл Помпео. Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Госсекретарь США Майк Помпео в Отчете о свободе вероисповедания за рубежом назвал страны, где происходят самые большие преследования по религиозным убеждениям.

По его словам, это Иран, Китай, Пакистан, Россия.

Так, поступают тревожные сообщения от СМИ, активистов, защищающих свободу вероисповедания, Православной церкви Украины, мусульман, протестантских церквей и Свидетелей Иеговы. Управляемые Россией силы продолжают оккупировать религиозные сооружения религиозных меньшинств и использовать их как военные объекты на Донбассе.

Активисты религиозных общин становились жертвами пыток в Крыму, говорится в отчете со ссылкой на данные исследования 2014−2018, Комитета ООН против пыток, Украинского Хельсинского союза и Инициативы СМИ за права человека.

Греко-католики сообщали о сложностях в обеспечении приходов, из-за политики оккупационных властей. Православная церковь Украины сообщает о продолжении захвата церквей.

Авторы отчета отмечают, что российские СМИ продолжают сеять подозрение и страх между религиозными группами, особенно в отношении крымских татар-мусульман.

Напомним, вчера, 31 января, в Кремле на торжественном мероприятии по случаю десятилетия избрания Кирилла главой РПЦ Путин пообещал реагировать на нарушения свободы вероисповедания в Украине, но уверял, что уважает церковную независимость в соседней стране.

Кроме того, Путин разразился новой истерикой о создании Православной церкви Украины. Российскому лидеру все никак не дает покоя духовная независимость украинского государства, и он сравнил причастных к созданию ПЦУ с безбожниками ХХ века.

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Тег Россия, Крым, церковь, Донбасс, религия, вера, свободы, Госдеп США

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