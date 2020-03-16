"РФ провела бутафорский "референдум": США и Турция выступили с заявлением по Крыму

США и Турция осуждают проведенный Россией в 2014 году т.н. "референдум" за присоединение к себе украинского полуострова и выражают поддержку территориальной целостности Украины.

"Шесть лет назад Россия провела бутафорский "референдум", пытаясь оправдать незаконный захват Крыма. Крым – это Украина, и США никогда не признают его незаконной оккупации Россией", – говорится в сообщении американского посольства.

Реклама

В свою очередь Турция напомнила, что по сей день не признает ни аннексии украинского полуострова, ни "референдума" оккупантов. В турецком МИД отметили, что для Анкары в приоритете безопасное и благополучное проживания крымских татар на полуострове, сохранение их культурной идентичности.

"Турция в очередной раз выражает своему стратегическому партнеру (Украине) поддержку ее территориальной целостности и суверенитета", – говорится в заявлении на сайте МИД Турции.

Отметим, МИД Украины также выступил с заявлением по "референдуму" в Крыму 2014 года. Дипломаты напомнили международному сообществу, что мир и стабильность в Европе невозможны без деоккупации украинского полуострова и призвали надавить на Россию.

Сайт "Сегодня" пообщался с человеком, который стал свидетелем тех событий, а потом пережил российский плен за то, что вывесил флаг Украины на балконе своего дома. Активист и бывший политзаключенный рассказал, как проходило голосование за незаконное "присоединение" полуострова к России, как к этому отнеслись сами крымчане. Читайте интервью "Владимир Балух: За две недели до т.н. "референдума" никаких разговоров на тему "волеизъявления" в Крыму не велось".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума". Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама