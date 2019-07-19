Родные пленных моряков возвращаются в Украину: онлайн

Моряки передают Украине привет и благодарят украинских дипломатов за работу по их освобождению:

Фото: AFP

Журналисты новостей "Сегодня" на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве встретили родных пленных украинских моряков, приехавших из Москвы, где проходило очередное заседание суда.

По словам родственников, моряки передают Украине привет и благодарят украинских дипломатов за работу по их освобождению.

Мама одного из пленных украинцев рассказала, что ребята держатся за решеткой мужественно. При этом они пребывают в неплохой физической форме – качаются, много читают, однако сетуют на то, что тюремщики почти не передают им письма.

Напомним, как заявил адвокат Илья Новиков, который защищает командира катера "Бердянск" Романа Мокряка, дело украинских пленных моряков, которым суд продлил арест, могут направить в суд в августе, априговор им можно ожидать уже осенью. Уже после этого их, вероятно, освободят.

Новости "Сегодня" сообщали, чтоУкраина осудила и выразила решительный протест против решения московского суда продлить арест 24 военнопленных украинских моряков, о чем 17 июля, в день оглашения решения, заявили в украинском МИД.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против содержания моряков под стражей, призвав изменить им меру пресечения.

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