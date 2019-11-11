Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

Родные украинских моряков, задержанных в Ливии, просят власть помочь с их освобождением

11 ноября, 18:04

В 2017 году ливийцы обвинили моряков в контрабанде нефтепродуктов

Реклама

Уже третий год находятся за решеткой в Ливии 18 украинских моряков, которых обвинили в контрабанде нефтепродуктов.

При этом танкер "Рута", на котором схватили украинцев, уже отдали.

Родственники моряков уже третий раз приходят к посольству Ливии в Украине, чтобы спросить, когда их родных освободят из ливийской тюрьмы. Однако, дверь в дипломатическое представительство – закрыта.

В 2017 году ливийцы обвинили моряков в контрабанде нефтепродуктов. Родственники жалуются, что их родных содержат за решеткой без надлежащего питания и медицинской помощи, и мужчины за это время заметно потеряли в весе.

"Жизнь ребят в опасности, я не знаю, кто за это будет отвечать", – говорит родственница моряка танкера "Рута".

Украинцев до сих пор не судят, а судебное заседание постоянно переносят, рассказывают их родные.

"То нет адвоката, то нет переводчика, то не всех привезли, то не передали из суда бумагу в тюрьму, и их просто не привезли в суд", – объяснила жена боцмана танкера "Рута" Татьяна Алферова.

Родные предполагают, что ливийцы затягивают процесс, потому что ожидают выкупа, и родственники готовы собрать необходимую сумму. Но что дальше?

"Можно по несколько тысяч долларов забрать с моряка. Прийти просто и договориться с охранником, так как они там без счета особо, и его отпустят из тюрьмы за вот эту сиюминутную выгоду. Проблема в другом – как с ним выехать за пределы этой страны. То есть из тюрьмы ты с ним выйдешь, а дальше что? Ни документов, ни возможности добраться до границы", – объяснила руководитель благотворительной организации Светлана Фабрикат.

Родственники моряков регулярно устраивают акции и собирают пресс конференции. Говорят, что с моряками нет никакой связи.

Юлия ждет сына еще дольше. Она мать Евгения – моториста турецкого танкера "Капитан Хаям". Его и еще трех украинцев в Ливии осудили на пять лет еще в 2016 году, тоже якобы за контрабанду. Уже за решеткой, по словам мамы, Евгений заболел острой формой гепатита.

"Ребята там в очень плохом состоянии", – говорит женщина.

Не дает родным покоя и гражданская война в Ливии. Бои там то утихают, то разгораются с новой силой. И именно из-за нестабильности украинский МИД разводит руками.

"О конкретных результатах и ​​сроках можно будет говорить, учитывая социально-политическую ситуацию в самой Ливии, но мы надеемся, чтобы будем успешно решать это дело", – сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

Чтобы ускорить освобождение, родственники пришли к Офису президента. Передали свое обращение и попросили не тянуть. И сделали фото на фоне государственного учреждения. Жены и матери надеются, что это фото будет последним.

"Мы очень надеемся, что в следующий раз мы встретимся уже в аэропорту, когда будем встречать своих мужчин", – говорит жена боцмана танкера "Рута" Татьяна Алферова.

Напомним, ранее в Киев вернулся украинский моряк, которого три года удерживали в Ливии. В марте 2016 года в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов был задержан экипаж судна "Капитан Хайам", в состав которого входили граждане Украины. Тогда же удалось освободить одну украинку, входящую в состав экипажа судна.

Также мы сообщали, что перед этим ливийские власти отпустили из-под стражи задержанных в июне 2016 года четверых украинских моряков, членов экипажа танкера Temeteron.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Ливия моряки танкер контрабанда арест родственники

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ляшко требует инициировать процедуру импичмента Зеленскому
Ляшко требует инициировать процедуру импичмента ЗеленскомуПолитика
Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергии
Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергииЭкономика
За драку с Герусом против Ляшко открыто уголовное производство
За драку с Герусом против Ляшко открыто уголовное производствоПолитика
Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю: видеообращение
Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю: видеообращениеПолитика
Техническая ошибка и никакой цензуры: Ткаченко объяснил указ Зеленского о СМИ
Техническая ошибка и никакой цензуры: Ткаченко объяснил указ Зеленского о СМИПолитика
В МИД Франции сделали заявление по саммиту
В МИД Франции сделали заявление по саммиту "нормандской четверки"Политика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...