Родные украинских моряков, задержанных в Ливии, просят власть помочь с их освобождением

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Уже третий год находятся за решеткой в Ливии 18 украинских моряков, которых обвинили в контрабанде нефтепродуктов.

При этом танкер "Рута", на котором схватили украинцев, уже отдали.

Родственники моряков уже третий раз приходят к посольству Ливии в Украине, чтобы спросить, когда их родных освободят из ливийской тюрьмы. Однако, дверь в дипломатическое представительство – закрыта.

В 2017 году ливийцы обвинили моряков в контрабанде нефтепродуктов. Родственники жалуются, что их родных содержат за решеткой без надлежащего питания и медицинской помощи, и мужчины за это время заметно потеряли в весе.

"Жизнь ребят в опасности, я не знаю, кто за это будет отвечать", – говорит родственница моряка танкера "Рута".

Украинцев до сих пор не судят, а судебное заседание постоянно переносят, рассказывают их родные.

"То нет адвоката, то нет переводчика, то не всех привезли, то не передали из суда бумагу в тюрьму, и их просто не привезли в суд", – объяснила жена боцмана танкера "Рута" Татьяна Алферова.

Родные предполагают, что ливийцы затягивают процесс, потому что ожидают выкупа, и родственники готовы собрать необходимую сумму. Но что дальше?

"Можно по несколько тысяч долларов забрать с моряка. Прийти просто и договориться с охранником, так как они там без счета особо, и его отпустят из тюрьмы за вот эту сиюминутную выгоду. Проблема в другом – как с ним выехать за пределы этой страны. То есть из тюрьмы ты с ним выйдешь, а дальше что? Ни документов, ни возможности добраться до границы", – объяснила руководитель благотворительной организации Светлана Фабрикат.

Родственники моряков регулярно устраивают акции и собирают пресс конференции. Говорят, что с моряками нет никакой связи.

Юлия ждет сына еще дольше. Она мать Евгения – моториста турецкого танкера "Капитан Хаям". Его и еще трех украинцев в Ливии осудили на пять лет еще в 2016 году, тоже якобы за контрабанду. Уже за решеткой, по словам мамы, Евгений заболел острой формой гепатита.

"Ребята там в очень плохом состоянии", – говорит женщина.

Не дает родным покоя и гражданская война в Ливии. Бои там то утихают, то разгораются с новой силой. И именно из-за нестабильности украинский МИД разводит руками.

"О конкретных результатах и ​​сроках можно будет говорить, учитывая социально-политическую ситуацию в самой Ливии, но мы надеемся, чтобы будем успешно решать это дело", – сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

Чтобы ускорить освобождение, родственники пришли к Офису президента. Передали свое обращение и попросили не тянуть. И сделали фото на фоне государственного учреждения. Жены и матери надеются, что это фото будет последним.

"Мы очень надеемся, что в следующий раз мы встретимся уже в аэропорту, когда будем встречать своих мужчин", – говорит жена боцмана танкера "Рута" Татьяна Алферова.

Напомним, ранее в Киев вернулся украинский моряк, которого три года удерживали в Ливии. В марте 2016 года в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов был задержан экипаж судна "Капитан Хайам", в состав которого входили граждане Украины. Тогда же удалось освободить одну украинку, входящую в состав экипажа судна.

Также мы сообщали, что перед этим ливийские власти отпустили из-под стражи задержанных в июне 2016 года четверых украинских моряков, членов экипажа танкера Temeteron.

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