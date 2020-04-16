Родственники пленных записали обращение к Зеленскому: видео

Некоторые пленники находятся в тюрьмах боевиков уже не первый год

Родственники украинских пленных, удерживаемых боевиками, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их родных домой. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице жены одного из пленников боевиков Татьяны Матюшенко в Facebook.

По ее словам, есть люди, которые давно сидят в плену.

"Это видео записываем как крик души. Все мы родственники пленных, которые, несмотря на обещания власти, до сих пор не пополи в очередной обмен и на протяжении долгих лет находятся в плену. Мы рады, что проводится очередной обмен, но нам надоело смотреть, как в списки на обмен попадают люди, не имеющие отношения к конфликту на Донбассе. И после очередного обмена заливаться слезами. Господин президент, вы знаете, что в нечеловеческих условиях находятся сотни преданных Украине людей. Может, вам стоит обратить внимание именно на таких людей. Мой муж Матюшенко Валерий в плену с 15 июля 2017 года и мечтаю о встрече с ним. Поэтому мы обращаемся к вам, может, настало время услышать нас и поговорить с нами лично?" – сказала Матюшенко.

Также в видеообращении выступили мать Станислава Баранова (в списках боевиков проходит как Божок Александр), дочь Алены Пех, мать морпеха Виталия Чмиля и другие. Подробней смотрите на видео:

Видео: Facebook

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Напомним, сегодня на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. В то же время Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. В то же время Денисова рассказала, куда отправят сегодняшних освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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