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Родственники погибшего итальянского журналиста подали иск к Украине: на Банковой ответили

21 ноября, 22:12

Рассмотрение апелляции судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года

Виталий Маркив

Виталий Маркив / Фото: Радио Свобода

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

Об этом по поводу иска родственников Андреа Рокелле и других к государству Украина сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив. Кроме того, Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанный на суверенитете и равенства государств", – говорится в сообщении.

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"Государство Украина выражает готовность применить все правовые средства для обеспечения справедливости для Виталия Маркива и надеется, что Итальянская Республика будет оставаться непоколебимой в соблюдении верховенства права", – добавили на Банковой.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться вопросом возвращения в Украину нацгвардейца Маркива .

Также напомним, что посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал, что после вынесения приговора по делу Маркива Украину признали виновной.

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Италия Донбасс апелляция Владимир Зеленский нацгвардия Рокелли Виталий Маркив

Источник: Сегодня

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