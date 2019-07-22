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Роман Безсмертный о результатах выборов: "Надеюсь, что новые, молодые и неопытные очень быстро научатся"

22 июля, 18:45

После выборов Украина сохранит курс на сближение с ЕС и НАТО, а программу достижения членства в Альянсе рано или поздно реализуют



На фоне отторжения политики, как государственного менеджмента, и неудовлетворенности результатами этого менеджмента, люди делают эмоциональный выбор.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный, комментируя результаты досрочных парламентских выборов.

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"Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что произошло. Очевидно, что на фоне отторжения политики, как государственного менеджмента, и неудовлетворенности результатами этого менеджмента, люди делают эмоциональный выбор, который всегда находится в рамках оформленных людьми пословиц. "Гуртом легше і батька бити", или, например, "Разом і топитися легше". Поэтому, часть людей вместе батька били, а часть вместе топились. Эти две крайности и дают такой результат", – считает Безсмертный.

Главное, по его словам, сохранить стабильность преемственности курса.

"Надеюсь, что новые, молодые и неопытные очень быстро научатся", – говорит Роман Безсмертный.

В то же время, по его словам, мы видели пример Греции, когда "левые" пришли к власти, но общий курс движения страны сохранили.

"Конечно, Украина имеет определенные огрехи в этой системе. Но, все-таки, я надеюсь, что этот курс и приоритеты в нем, как и сближение с ЕС и НАТО, сохранятся, а программа достижения членства в НАТО рано или поздно будет реализована. Но это не уменьшает внутренних проблем", – подчеркнул представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ.

Читайте полную версию интервью с Романом Безсмертным, которое будет опубликовано на сайте "Сегодня" в ближайшие дни.

Напомним, что 21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. Согласно результату обработки 76,34% электронных протоколов в Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь","Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".


Помимо того, по результатам экзит-полов мы опубликовали списки кандидатов в народные депутаты, которые проходят в Верховную Раду IX созыва как по партийным спискам, так и по мажоритарной системе.

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Тег выборы, безсмертный, парламентские выборы, выборы в парламент , выборы 2019

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Сегодня

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