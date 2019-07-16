Романюк: Россия санкций не боится, единственный выход – Будапештский формат

Украина должна полагаться на свою сильную экономику и сильную политику, а не на экономическое давление Запада

Фото: sylaichest.org.

За более чем пять лет тему восстановления мира на Донбассе немного "заговорили". Об этом заявила шестой номер избирательного списка партии "Сила и Честь" Ольга Романюк в эфире программы "Донбас.Реалии" на "Радио Свобода".

"По мнению партии "Сила и честь", у нас нет другого пути, как вернуть Донбасс. Первый путь – это восстановление мира на Донбассе. Только восстановив мир можем говорить о второй составляющей – восстановление экономического развития, решение гуманитарных, экологических вопросов", – сказала Ольга Романюк.

По ее словам, мы не можем полагаться на санкции против РФ, потому что она их не боится.

"Как восстановить мир? Нам досадно говорить, что за более чем пять лет эту тему немного заговорили. На международной арене о ней практически не хотят говорить. Можем ли мы полагаться на санкции? Мы не верим в санкции, Россия не боится санкций. И мы видим последнее решение ПАСЕ о том, что России разрешили вернуться в зал, участвовать в заседаниях", – отметила кандидат от партии "Сила и Честь".

"Поэтому, по мнению нашей партии, мы должны становиться сильнее: развивать экономику, иметь сильную армию, сильную дипломатию, сильную информационную политику. Если санкции не работают, и мы не верим в Минский формат, единственным путем выхода мы считаем Будапештский формат", – отметила Ольга Романюк.

Напомним, ранее лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко отмечал, что минский формат – это фактическая политическая капитуляция Украины.

Кроме того Игорь Смешко объяснил, почему Украине нельзя воевать с агрессором по законам мирного времени.

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