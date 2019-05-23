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Роспуск Рады: вступил в силу указ Зеленского о досрочных выборах парламента

23 мая, 08:45

Зеленский официально прекратил полномочия Рады и поручил Кабмину финансировать выборы


Вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Документ, который предусматривает также обязанность Кабмина обеспечить финансирование выборов, был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер" и вступил в законную силу.


"Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", – говорится в распоряжении.

В указе №303/2019 от 21 мая Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов. Очередные выборы в Верховную Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Напомним, что ранее в этот день в Администрации президента Украины прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракцийи групп. На длившейся более двух часов встречи были подняты вопросы освобождения украинских узников из российского плена, изменения избирательного законодательства и дата досрочных парламентских выборов.


Кроме того, как сообщалось, советник президента Андрей Богдан обещал, что указ о роспуске Верховной Рады будет подписан и опубликован в ближайшее время.

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Тег Рада, Верховная Рада, досрочные выборы, парламентские выборы, выборы-2019

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