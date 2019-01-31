России готовят новое наказание за украинских моряков: Волкер сообщил детали

Американский дипломат надеется на новые переговоры с представителями РФ, но при одном условии

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине.

России готовят новое наказание за украинских моряков: Волкер сообщил детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/318/b3e/5c5318b3e56f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/318/b3e/5c5318b3e56f1.jpg 2019-01-31T17:52:00+02:00 Политика Американский дипломат надеется на новые переговоры с представителями РФ, но при одном условии

Запад рассматривает возможность введения новых санкций против России за агрессию в Керченском проливе, если Москва не освободит захваченных украинских моряков. Об этом во время телефонного брифинга из Брюсселя сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Я посещал Брюссель в декабре, у меня были встречи с представителями ЕС и НАТО, у меня было несколько последующих встреч здесь, в Вашингтоне. Могу сказать, что как Соединенные Штаты, так и Европа рассматривают то, какие дополнительные меры нам следует предпринять, если Россия не возвратит моряков", – сказал он.

Волкер отметил, что поддерживает контакт с российской стороной по поводу будущих возможных переговоров, и рассчитывает, что они могут состояться после освобождения моряков.

"Мне бы очень хотелось вернуться к этому пути (американо-российских двусторонних переговоров), а для этого, я надеюсь, Россия примет оперативные меры для освобождения моряков и предоставит нам основу для продвижения вперед", – подчеркнул американский дипломат.

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – сначала 20 украинцам и на перенесенном на следующий день заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками. Позже сторона защиты обжаловала апелляцией решение суда.

Кроме того, как рассказывал ранее адвокат Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая.

12 декабря Европарламент принял резолюцию из-за ситуации в Керченском проливе. Члены Европарламента призвали страны содружества закрыть порты для российских судов, которые идут из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных в плены украинских моряков военнопленными.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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