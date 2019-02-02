России грозят новые санкции от США и Европы за инцидент в Керченском проливе

Волкер заявил о подготовке нового пакета санкций против РФ из-за пленных украинских моряков

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине.

России грозят новые санкции от США и Европы за инцидент в Керченском проливе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/318/b3e/5c5318b3e56f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/318/b3e/5c5318b3e56f1.jpg 2019-02-02T08:34:00+02:00 Политика Волкер заявил о подготовке нового пакета санкций против РФ из-за пленных украинских моряков

США и Европа рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за блокирования Керченского пролива, причем в Вашингтоне не намерены двигаться дальше в переговорах с Кремлем до тех пор, пока не будут освобождены пленные украинские моряки.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курта Волкер, сообщили в украинском посольстве в Соединенных Штатах.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", – заявил дипломат, подчеркнув, что Вашингтон обладает полной информацией о ситуации в районе Керченского пролива.

По словам Волкера, американцам "известно и из изображений, и с видео, и из того, что нам показывают украинские коллеги – это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России".

"Я могу сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия не вернет моряков и будет продолжать контроль над Керченским проливом", – резюмировал он.

Напомним, ранее в Москве продлили арест всем 24-м пленным украинским морякам. Заседания происходили в трех залах Лефортовского суда, а моряков принимали четверками. Позже сторона защиты обжаловала апелляцией решение суда.

Кроме того, как рассказывал ранее адвокат Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая.

12 декабря Европарламент принял резолюцию из-за ситуации в Керченском проливе. Члены Европарламента призвали страны содружества закрыть порты для российских судов, которые идут из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных украинских моряков военнопленными.

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