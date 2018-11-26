России нет оправдания за нападение на украинские корабли в Азове – Столтенберг

Сегодня, 19:52

28 стран-членов Альянса назвали необоснованным применение Россией силы в Азове

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил действия России по нападению на Украину в Азовском море и призвал отпустить украинских моряков. Об этом он сказал по итогам заседания комиссии Украина-НАТО.

По его словам, все 28 стран-членов Альянса назвали необоснованным применение Российской Федерацией силы против украинских судов в Азовском море

"На этом заседании все союзники выразили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты и создать возможность для свободы судоходства для Украины в Азовском море и Керченском проливе. Нет оправдания для применения военной силы против украинских судов и служащих военно-морских сил. Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и суда, которые она вчера захватила. И мы призываем к спокойствию и сдержанности", – заявил Столтенберг.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват трех кораблей – 23 моряка в заложниках.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают Россию уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.
Россия, НАТО, азовское море, корабли, Столтенберг

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Источник:

УНИАН

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