России невыгодно: эксперт объяснил, чем Украине полезно разведение войск по всей линии

Россияне будут играть против себя, говорит военный эксперт

Боевики "ДНР" отводят силы в Петровском / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

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Отвод ВСУ и боевиками т.наз. "Л/ДНР" своих сил от линии соприкосновения на Донбассе выгоден Киеву тем, что украинские военные не будут нести потери от огня противника.

Об этом главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

Он напомнил, что на саммите Нормандской четверки в Париже обсудят вопросы возможного разведения сил и средств по всей линии соприкосновения, а не только в трех точках на карте.

"С военной точки зрения любая статическая оборона прорывается, независимо от того, где она находится, потому что это не Первая мировая война. На самом деле, с оперативных и стратегических расчетов, плюс-минус один-два километра вперед или назад, ситуацию не изменит. А Россия потеряет основной инструмент влияния на Украину", – говорит военный эксперт.

"Мы можем сколько угодно написать законов или сказать, что не собираемся иметь дело с Донбассом под оккупацией. Но пока есть линия столкновения, пока есть физический контакт нашей армии и пророссийских группировок, это означает, что Донбасс всегда будет о себе напоминать. Если будет эффективное разведение сил по всему периметру и не будет обстрелов, количество жертв уменьшается до нуля. А это значит, что будет меньше давления, мол, давайте договариваться с русскими здесь и сейчас, потому что наши ребята погибают", – подчеркнул Белесков.

По его мнению, это позволит Украине экономить большие средств, если удастся завести миротворцев на линию соприкосновения.

"Потому что сегодняшняя ООС – это не развитие армии, а, по сути, проедание ресурса. Поэтому, разведение по всей линии соприкосновения на самом деле невыгодно россиянам, они будут играть против себя", – делает вывод консультант отдела военной и военно-экономической политики НИСИ.

Напомним, ранее: эксперт рассказала, где развернется главная борьба на переговорах Зеленского с Путиным .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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