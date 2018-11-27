"России никто не верит" – Порошенко

России никто не верит, и Украина внесла свой проект на Совбезе ООН, который поддержали абсолютным большинством голосов, заявил президент Украины Петр Порошенко в Верховной Раде перед голосованием по Закону о военном положении.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента о введении правового режима военного положения. За такое решение единогласно проголосовали все присутствующие на заседании члены комитета.

"Мы договорились собраться в 16:00 сегодня, чтобы обсудить и получить полную информацию о том, что происходит сейчас на фронте, на море, вдоль границ Украины. какие силы сейчас сконцентрированы и под какой угрозой оказалась наша страна", – начал свою речь Порошенко.

Он отметил, что акт российской агрессии против кораблей МВС Украины был четко доказан и представлен во всех странах мира.

"Проходило заседание Совбеза ООН – два проекта было внесено. Российский с тезисом, что Украина нарушила российскую границу – его отказались рассматривать, потому что России никто не верит. И Украина внесла свой проект, который поддержали абсолютным большинством голосов. В Брюсселе в штаб-квартире НАТО было принято решение о проведении специальной комиссии "Украина – НАТО". После того, как мир увидел, что произошло 25 ноября, особенно когда наша разведка представила убедительные доказательства того, под каким риском были украинские военные, как открывали огонь и били наши корабли. Есть четко зафиксированный факт агрессии России против Украины на Азовском море", – заявил Порошенко.

По его словам, Путин, видимо, ждал возвращения Цхинвала.

"Чего ждал Путин? Вот таких откликов? Путин ждал возвращения Цхинвала. Чтобы мы повторили судьбу Грузии и дали повод обеспечить кровопролитие сотен тысяч украинцев. Потерять поддержку всего мира, и вместо этого остаться один на один со своими проблемами. Украина пошла абсолютно другим путем. И сейчас, когда мы как никогда нуждаемся в объединении, когда нам нужно принять важное решение об объявлении военного времени – который будет применен исключительно в случае наземной российской военной агрессии – если нам удастся избежать этого сценария, не будет ограничения прав и свобод. А в Указе я попросил дать право президенту – когда российский враг перейдет границу, я не хочу терять ни минуты".

Справка. Бои за Цхинвал — один из этапов противостояния в зоне южно-осетинского конфликта, в ходе которого грузинские правительственные силы предприняли в ночь на 8 августа 2008 года штурм столицы Южной Осетии Цхинвала с использованием реактивной артиллерии, в ходе которого погибли как гражданское население, так и российские миротворцы, что руководство России сочло достаточным поводом для прямого вмешательства в конфликт российской армии.

Ранее Порошенко заявил, что Украине нужно немедленно усилить свою оборону. Он рассказал о разведданных, согласно которым РФ накопила значительную военную мощь в непосредственной близости от украинских границ.

"Ружье, которое висит на стене, должно рано или поздно выстрелить. А тут – самолеты, танки, бронетранспортеры... Мы должны усилить оборону прямо сейчас, что позволит в случае вторжения нам как можно быстрее отреагировать, мобилизировать все ресурсы. Тем более что юноши и девушки из первого резерва уже сейчас готовы паковать рюкзаки", – отметил глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что не намерен ограничивать права и свободы гражданского населения.

"Также не планируем переходить к полной и частичной мобилизации... Это будет возможно в случае, если РФ перейдет к дополнительной эскалации. Военное положение не означает войну и не означает наш отказ от политико-дипломатического разрешения ситуации. Я об этом уведомил наших международных партнеров", – добавил Порошенко, отметив, что "сегодня нас слышат лучше, чем вчера или позавчера"

Также напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине" (прилагается, тайно, без пункта 12 – несекретно)", – говорится в указе.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже президент Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".

Также читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".