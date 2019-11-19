России пора выполнить свои обязательства по Донбассу – Маас

Сейчас сложилась лучшая за продолжительное время возможность что-то изменить, уверены в Германии

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Украина выполнила взятые на себя обязательства по Донбассу, теперь очередь – за Россией.

Об этом во время совместной со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко пресс-конференции заявил министр иностранных дел Германи Хайко Маас, который прибыл с официальным визитом в Украину.

"С нашей точки зрения, сейчас очередь за Россией реализовывать переговоры", – сказал глава немецкой дипломатии.

Маас считает, что сейчас впервые за продолжительное время сложилась "лучшая возможность что-то изменить", а после избрания президентом Владимира Зеленского у людей появились "новые надежды".

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"Важные шаги сделаны и в Станице Луганской, и в Золотом, и в Петровском: были отведены войска, строят мост. Мы знаем, что это очень кропотливая работа, но это очень важные изменения для людей", – подчеркнул глава МИД ФРГ.

В то же время, он считает, что для окончательного решения конфликта следует проделать "чрезвычайно сложную работу".

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"Однако мы хотим добиться этого. Люди нуждаются в настоящем перемирии", – добавил министр.

Хайко Маас также заверил в том, на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Германия и Франция не занимают нейтральную позицию.

"Германия вместе с Францией будет много делать для того, чтобы сделать свой вклад в решение, чтобы мир наконец пришел на восток Украины. Мы это делаем не как нейтральные посредники. Мы стоим за интересы Европы, за принципы европейского мирного порядка, и поэтому мы стоим за территориальную целостность Украины в рамках ЕС, как и вообще наша двусторонняя поддержка для Украины не имеет себе равных", – отметил он.

Немецкий министр считает, что на саммите Нормандской четверки, который должен состояться уже 9 декабря, должны обсуждаться закон об особом статусе вместе с подготовкой местных выборов и вопрос о преступлениях, которые были совершены во время конфликта на Донбассе.

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