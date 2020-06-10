России стыдно не будет: Климкин отреагировал на слова Зеленского про Крым

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на слова президента Владимира Зеленского, что россиянам будет стыдно за аннексию Крыма.

"Владимир Зеленский говорит, что россиянам будет стыдно за оккупацию Крыма. Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать – никто в России добровольно его не отдаст", – написал бывший министр в Twitter.

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Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о возвращении Крыма и возможном примирении Украины с Россией, сказал, что русскому народу будет стыдно за аннексию Крыма.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обещал, что Крым не разменяют на Донбасс. Во время Форума "Age Of Crimea Forum 2020" он говорил, что, во-первых, нужно поддерживать граждан, которые живут в оккупации, и они должны знать, что государство о них не забыло.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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