России запретили наблюдать за выборами в Украине: появилась реакция Госдумы

Россия решила пожаловаться в ОБСЕ на нежелание Украины пускать наблюдателей страны-агрессора на выборы

Фото: Flickr

России запретили наблюдать за выборами в Украине: появилась реакция Госдумы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c43/55c/5c5c4355c5e6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c43/55c/5c5c4355c5e6a.jpg 2019-02-07T16:40:00+02:00 Политика Россия решила пожаловаться в ОБСЕ на нежелание Украины пускать наблюдателей страны-агрессора на выборы

Во время сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) российская делегация планирует поднять вопрос недопуска наблюдателей из РФ на президентские выборы в Украине, заявили в Государственной Думе.

"Делегация РФ намерена поднять этот вопрос на ближайшей сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в Вене в конце февраля. С интересом будем ждать реакцию", – заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, отметив, что российские делегаты прибудут на сессию в конце февраля.

По его словам, соответствующее решение "ставит под сомнение открытость и демократичность избирательного процесса в Украине".

Напомним, что ранее в этот день Верховная Рада запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине, приняв законопроект №9524 о внесении изменений в избирательное законодательство.

Как мы уже писали, в прошлом месяце глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ пригласила Россию направить своих наблюдателей на выборы следующего президента Украины в составе совместной миссии.

После этого в ЦИК напомнили иностранным наблюдателям, что Россия признана агрессором, и предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента.

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