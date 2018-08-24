Россия больше не сможет экономически шантажировать Украину – Порошенко

Сегодня, 12:50

Порошенко убежден, что Украина неотвратимо становится частью европейского пространства, что укрепляет ее политическую независимость

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко считает, что сближение с Евросоюзом и укрепление экономической независимости Украины не позволит Российской Федерации ее шантажировать.

"Четкая европейская стратегия дала нам возможность компенсировать те огромные потери, которые мы понесли в результате политически мотивированного закрытия Россией и своего рынка, и транзита в третьи страны украинских товаров. Россия больше не сможет нас шантажировать, потому что мы укрепили нашу экономическую независимость", – сказал он, выступая в пятницу на военном параде в центре Киева по случаю 27-летия независимости Украины.

Порошенко убежден, что Украина неотвратимо становится частью европейского пространства, что укрепляет ее политическую независимость. Он отметил, что вступившее в силу Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли Украины с ЕС увеличило долю Евросоюза во внешнеторговом балансе почти до 43% по сравнению с 32% еще 4-5 лет назад.

"С осени 2016 года, вчера как раз была уже 1000 дней, как мы не покупаем газ у России. Украинский "Нафтогаз" блестяще обыграл "Газпром" в Стокгольмском арбитраже, принеся в государственную казну $4,6 млрд. Так мы добиваемся нашей экономической независимости", – указал глава государства.

Президент считает, что необходимо использовать богатство страны в интересах народа и будущих поколений.

"Украина должна жестко защищать свои национальные интересы. Внешняя помощь для нас еще чрезвычайно важна, но, прежде всего, мы должны помочь сами себе", – сказал он во время своего выступления по случаю Дня Независимости.

Порошенко также заявил, что Украина закрепит в Конституции стремление в ЕС и НАТО

Также президент заявил, если бы не Украина, мира в Европе было бы меньше.
Россия, Порошенко, День Независимости, Украина, парад

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Источник:

Интерфакс-Украина

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