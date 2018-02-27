РФ больше не сможет завоевать новые территории – Волкер

Сегодня, 07:56

По словам американского дипломата, США разочарованы Россией из-за отсутствия прогресса в обеспечении мира и реализации "минских соглашений"

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Уолкер заявил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы Россия не смогла осуществить дальнейших территориальных завоеваний. Сделают они это через укрепление оборонной способности Украины.

Соответствующее заявление Курт Уолкер сделал во время панельной дискуссии в Центре национальных интересов США. И разместил твит в соцсети.

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При этом, по словам американского дипломата, США разочарованы Россией из-за отсутствия прогресса в обеспечении мира и реализации "минских соглашений".

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Ранее Волкер заявил, что начиная агрессию по отношению к Украине, Россия ошиблась. Так американец ответил на вопрос, верит ли он, что Украина и Россия могут вернуться в довоенное состояние. "На этот вопрос должны ответить сами украинцы. Я лишь отмечу, что Россия серьезно просчиталась, когда начала этот конфликт, – она с удивлением осознала, как украинцы реагируют на вторжение РФ", – сказал Волкер.

По его мнению, сложно представить, "что после конфликта Украина когда-нибудь будет такой, как прежде".

Накануне дипломат рассказал, какие миротворцы на Донбассе нужны Украине.

Также Волкер ранее заявил, что что Россия первой должна приступить к выполнению Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе. Дипломат упомянул это во время выступления в Дипломатической академии Украины.
Волкер, Курт Волкер

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Источник:

24tv.ua

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