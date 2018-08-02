Россия дала оружие Савченко и Рубану для терактов, а теперь заметает следы – Луценко

Сегодня, 16:29

Следы в подготовке атаки ведут к высшему руководству Российской Федерации, отметил генпрокурор

Юрий Луценко. Фото: скриншот
Юрий Луценко. Фото: скриншот

Россия пытается замести следы своей помощи в организации терактов в Киеве народным депутатом Надеждой Савченко и руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном, которым оружие передали российский офицеры. Об этом рассказал на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, после того, как стало известно о причастности российских военных к вооружению подозреваемых, то сомнения по России развеялись.

"Это не смешное дело, это не политическое дело – это дело о террористическом акте против украинского государства, ниточки которого ведут к высшему руководству Российской Федерации. Известны руководители военных частей, старших офицеров вооруженных сил Российской Федерации, в которых загружался этот смертельный груз для Савченко-Рубана", – рассказал Луценко.

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Кроме того, генпрокурор подчеркнул, что как только была обнародована информация о российских офицерах, в России сразу засуетились и задним числом их перевели в другие места несения службы.

"Москва, как всегда пытается замести следы, но военная прокуратура все четко фиксирует и за все настанет время расплаты", – добавил глава ГПУ.

Как сегодня уже сообщал на брифинге Луценко, досудебное расследование по Рубану и Савченко завершилось. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Генрокурор заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

В свою очередь на том же брифинге директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что, если бы Савченко и Рубану удалось осуществить теракты, пострадать могли более семи тысяч киевлян.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Россия, Луценко, теракт, офицеры, савченко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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