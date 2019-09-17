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Россия до сих пор не закрыла дело против освобожденных украинских моряков – Полозов

17 сентября, 00:01

В России украинские моряки до сих пор остаются в статусе обвиняемых и адвокаты продолжают их защищать

Фото: facebook.com/groups

Фото: facebook.com/groups

Россия не закрыла уголовное дело против захваченных в Керченской протоке в прошлом году украинских военных, которых освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Об этом сообщил в информации в Facebook их адвокат Николай Полозов.

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"Сегодня посетил Следственное управление ФСБ России по делу военнопленных украинских моряков. Работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении их не прекращено и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых и адвокаты нашей команды продолжают защищать их", – заметил он.

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Адвокат добавил, что сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами. "Наши адвокаты активно знакомятся с материалами. Наша задача — добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобождённых моряков — героев!", – резюмировал он.

Ранее мы писали, что освобожденные из российского плена украинские моряки собрали деньги для помогавшего им российского волонтера Константина Котова, осужденного недавно российским режимом на 4 года лагерей по фиктивным обвинениям.

Кроме этого, освобожденные из российских тюрем украинские моряки встретились с предстоятелем ПЦУ митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

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Россия моряки дело Полозов освобождение заложников адвокаты

Источник: Сегодня

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