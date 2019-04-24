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Россия доказала, что воюет против Украины – министр Черныш

Сегодня, 18:11

Глава ведомства по делам временно оккупированных территорий сказал, что значит для Украины решение Путина

Фото: AFP

Решение российского президента Владимира Путина упростить получение гражданства РФ жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей лишь подтвердило статус России участницы конфликта с Украиной.

Так на своей странице в Twitter написал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Президент РФ подписал указ о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса. Этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с нашим государством", – утверждает чиновник.

Черныш назвал целью такого шага Путина дальнейшую эскалацию конфликта на Донбассе.

Отметим, что на законодательном уровне в Украине двойное гражданство не признается.

Напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.


Мы также писали, что сам российский лидер назвал упрощение схемы приобретения украинцами с оккупированных РФ территорий "вопросом гуманитарного характера".

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Тег Россия, Донбасс, гражданство, черныш, паспорт

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