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"Россия должна повлиять на сепаратистов": чего в Германии ждут от "нормандских" переговоров

30 апреля, 10:42

Сергей Мартынец

Участники переговоров отмечают, что прошлые договоренности практически не выполнены

Новая "нормандская" встреча состоится уже сегодня в режиме видеоконференции. В ней примут участие главы МИД Франции, Украины, Германии и России.

Немецкий министр иностранных дел Гайко Маас поделился ожиданиями от будущих переговоров, сообщает DW.

Он обратил внимание на влияние эпидемии коронавируса на местных жителей по обе стороны линии разграничения на Донбассе.

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"Закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на стариках ... Поэтому мы будем обсуждать открытие линии соприкосновения и вопросы пунктов въезда-выезда", – сказал Маас.

Также он рассчитывает договориться о беспрепятственной работе миссии ОБСЕ, которым боевики регулярно ограничивают доступ на оккупированные территории, а также надеется, что Россия повлияет на это.

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"Без объективной оценки СММ (минские – ред.) договоренности невозможно имплементировать. Взаимное недоверие слишком велико. Россия это также знает, поэтому должна повлиять на сепаратистов. Мы хотим в полной мере воплотить в жизнь решения, которых мы достигли на встрече в "нормандском формате" в Париже в декабре (2019 года – ред.)", – сказал немецкий министр и добавил, что стороны переговоров хотят дать четкий политический мандат на имплементацию Трехсторонней контактной группой других решений.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что будут обсуждать на "нормандских" переговорах 30 апреля. Он напомнил, что из парижских договоренностей было выполнено только условие обмена пленными.

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В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент не может быть и речи о "нормандском саммите" на уровне лидеров стран. Он обвиняет Украину в невыполнении парижских договоренностей, при этом не упоминает, что на Донбассе Россия так и не прекратила огонь.

Смотрите в сюжете об итогах "нормандского саммита" в Париже в декабре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Германия Нормандская четверка Хайко Маас

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