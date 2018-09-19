Россия должна прекратить боевые действия на Донбассе – посольство США

В годовщину подписания Минского меморандума в 2014 году о выводе иностранных войск из Украины в посольстве США призвали Россию прекратить войну. Об этом говорится в сообщении американцев в Twitter.

Американские дипломаты напомнили, что из-за боевых действий на востоке Украины каждую неделю есть пострадавшие и гражданские, и военные.

"В этот день, 4 года назад, был подписан Минский меморандум, чтобы остановить бои на востоке Украины. Но украинцы все еще ждут мир. Еженедельно погибают и получают ранения гражданские и военные. Россия должна прекратить боевые действия на востоке Украины и выбрать путь мира", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, в ночь с 19 на 20 сентября 2014 года в Минске достигнута договоренность о выводе из Украины иностранных вооруженных формирований. Кроме того, Меморандум предусматривал запрет на установку новых минных сооружений вблизи населенных пунктов, а также требование по разминированию уже существующих устройств.

Отметим, что за две недели до этого Меморандума были подписаны первые Минские соглашения, которые предотвратили "большую" войну, выиграли время и наказали Россию. В материале "Сегодня" вспоминается подписание первого Минского протокола, а эксперты рассказали о значении соглашения и влиянии смерти Захарченко на процесс переговоров.

Однако стоит отметить, что Россия с начала войны не выполнила ни одной договоренности по Донбассу. Так, летом нынешнего года президент Украины Петр Порошенко напомнил Путину об обязательствах по Донбассу. Он заявлял, что России предстоит еще выполнить ряд условий по Минским договоренностям, чтобы продвинуться вперед в урегулировании конфликта и перейти к выборам на оккупированных территориях.