Россия должна сегодня предоставить информацию в ЕСПЧ по задержанию моряков – Порошенко

По решению Европейского суда по правам человека Россия сегодня обязана предоставить информацию по захваченным в Керченском проливе украинским морякам. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на форуме "70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины" в Киеве, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, ЕСПЧ в беспрецедентно короткие сроки вынес решение на обращение Украины, согласно которому Москва должна дать объяснения по захвату моряков, юридическим основаниям их содержания, места их содержания, оказании медицинской помощи.

"Эту информацию, согласно решению суда Российская Федерация должна предоставить сегодня. Мы надеемся, что это произойдет, и беззаконие, которое творится по отношению к нашим морякам, наконец будет прекращено. Подчеркиваю, что это полная ложь, что они являются уголовными преступниками – согласно международному праву, Женевской конвенции, они имеют статус военнопленных. И требуем немедленного освобождения и возвращения в Украину как военных моряков Украины, так и военных кораблей", – заявил Порошенко.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

В то же время т.н. "суды" в Симферополе и Керчи уже арестовали всех захваченных украинских моряков – сначала 15 украинцев, а вчера к ним добавились еще девять (командный состав и офицеры СБУ). Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В связи с этим МИД Украины направил России ноту.

Также стало известно, что украинских моряков из Крыма перевезли в Москву, и они сейчас находятся в СИЗО "Лефортово". Так, от российского омбудсмена Татьяны Москальковой стало известно о состоянии пленных моряков – она предоставила официальную информацию коллеге из Украины Людмиле Денисовой.

Защитник одного из задержанных моряков Николай Полозов заявил, что консулы и адвокаты пока не могут попасть к плененным украинским морякам. Необходимо получать разрешение от следователя, а это может затянуть процесс и день, и два, и на неделю, отметил он.